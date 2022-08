Il duro attacco di Ornella Muti

In queste ore ad attaccare duramente Chiara Ferragni è stata Ornella Muti. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto. Come sappiamo qualche settimana fa Amadeus ha annunciato che proprio l’influencer digitale lo affiancherà a Sanremo 2023 durante la prima e la quinta serata della kermesse. A salire sul palco dell’Ariston nel corso dell’ultima edizione del Festival della canzone italiana invece è stata proprio la Muti, che in quell’occasione si è espressa sulle tematiche green. Come in molti sapranno infatti da sempre l’attrice porta avanti le battaglie dell’eco sostenibilità e dell’alimentazione sana e corretta, schierandosi contro i cibi spazzatura.

In queste ore così Ornella Muti ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino, ma nel corso della chiacchierata ha fatto un duro attacco a Chiara Ferragni, che secondo il suo pensiero sottoporrebbe i suoi figli a una cattiva alimentazione. Queste le dichiarazioni dell’attrice, riportate anche da FanPage:

“Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato. L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder. Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è cosi. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport”.

L’episodio a cui si riferisce Ornella Muti risale al 2020, quando sui social circolò un fotomontaggio del piccolo Leone sulla confezione delle barrette Kinder, che la stessa Chiara Ferragni condivise sui suoi profili. In quell’occasione l’influencer affermò che sarebbe stato uno dei suoi sogni vedere suo figlio come testimonial della celebre cioccolata. Tuttavia come sappiamo a oggi il progetto non si è mai realizzato.

