Fedez ha partecipato alla Festa dello Stocco a Cittanova, rispondendo alle critiche sul suo presunto cachet da 100 mila Euro. Sul palco ha replicato i giornalisti che avevano avuto da ridire sull’evento. L’organizzatore, invece, ha smentito le cifre circolate, chiarendo i costi reali dell’intera produzione.

La risposta di Fedez alle critiche

È salito sul palco della Festa nazionale dello Stocco di Cittanova (RC) come ospite d’onore, ma Fedez non si è limitato a cantare. Ha approfittato dell’occasione per rispondere in maniere diretta e senza filtri ai giornalisti che nei giorni precedenti avevano criticato la sua partecipazione all’evento, insinuando dubbi sul valore culturale della manifestazione e sul suo presunto cachet da capogiro.

«Prima di venire qui, i giornalisti hanno preso in giro il fatto che io venissi alla festa dello stocco, come se fosse una cosa di poco valore», ha detto dal palco Fedez. «Ecco, vi dico una cosa: andate orgogliosi di questa bellissima manifestazione e mantenete vivo lo spirito di appartenenza. Tutto il resto, mandalo a fare in c…o».

Le sue parole sono state accolte da un boato di applausi. Fedez, dopo l’intervento, ha assaggiato per la prima volta il piatto tipico a base di stoccafisso, ribadendo la sua stima per la cultura gastronomica locale.

Le dichiarazioni dell’organizzatore

Le polemiche su Fedez erano nate nei giorni precedenti a causa di indiscrezioni su un compenso esorbitante di 100mila Euro pagato dall’azienda Stocco&Stocco, storica promotrice dell’evento.

A smentire seccamente la cifra è intervenuto Roberto Pegna, organizzatore della festa ad AdnKronos: «Il cachet reale è molto più basso, assolutamente in linea – se non inferiore – rispetto a quello di altri rapper meno noti e spesso più costosi».

Pegna ha anche chiarito che l’importo totale comprende non solo l’esibizione di Fedez, ma l’intero apparato tecnico: palco, audio, luci, ledwall, sicurezza. «Nessuna richiesta da star», ha aggiunto, «solo servizi minimi come un transfer e un camper per il backstage». Fedez, con la sua presenza, ha portato grande visibilità alla manifestazione.

Le parole del cantante così come dell’organizzatore non sono passate inosservate.