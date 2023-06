NEWS

Nicolò Figini | 25 Giugno 2023

Fedez

Il primo lavoro di Fedez

Nella giornata di ieri abbiamo parlato di Fedez in quanto è stato citato da Rosa Chemical nel corso di un’intervista. I due si sono scambiati un bacio, che ha creato molto scalpore e problemi, sul palco del Festival di Sanremo 2023. A distanza di mesi il cantante ha rivelato se ha visto il rapper:

«Purtroppo no, anzi ne approfitto per fare un appello: mi hanno bannato da Tinder perché pensavano che qualcuno si volesse appropriare dell’identità di Rosa Chemical.

Ma sono io! Avevo anche l’abbonamento Premium… E la cosa mi dà molto fastidio perché vuol dire che una persona famosa non può stare su Tinder e deve fare se**o solo con altri famosi».

Oggi, invece, parliamo di quello che Fedez ha raccontato di se stesso nel corso di una chiacchierata. Nel video qui sotto, infatti, lo vediamo parla dei suoi tatuaggi raccontando di aver anche aperto uno studio con la sua fidanzata dell’epoca, Silvia:

“Da giovane, prima di esplodere con la musica. Avevamo aperto un negozio di tatuaggi in una zona non bellissima. Facevamo un sacco di Padre Pio. No, io non tatuavo. Io prendevo gli appuntamenti”.

In poche parole, quindi, il primo lavoro di Fedez è stato quello di segretario all’interno del proprio centro di tatuaggi. Oggi, invece, è diventato un amatissimo rapper capace di sfornare collaborazioni estive di grande successo, così come i suoi singoli. Voi ne eravate già a conoscenza? Fatecelo sapere con un commento.

