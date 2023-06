NEWS

Andrea Sanna | 24 Giugno 2023

Fedez

Rosa Chemical ha sentito Fedez?

In passato, almeno fino a Sanremo 2023, Rosa Chemical e Fedez erano amici. Ma oggi lo sono ancora. Probabilmente non più. Pare non si siano più sentiti dopo il famoso bacio sul palco del Teatro Ariston. Durante l’esibizione il giovane rapper in gara coinvolse infatti il marito di Chiara Ferragni e con lui si scambiò il gesto che fece non poco discutere.

In un’intervista concessa a Vanity Fair a Rosa Chemical è stato chiesto se, ripensandoci oggi, rifarebbe tutto. Il cantante, sempre molto schietto e senza peli sulla lingua, ha pensato bene di esporre il suo pensiero: «Non lo so, quell’episodio è successo perché in quel momento mi andava di farlo e deve rimanere lì».

Dopo aver fatto questa precisazione la giornalista Valentina Colosimo, che ne ha realizzato l’intervista, ha voluto sapere se Rosa Chemical e Fedez dopo l’accaduto hanno avuto modo di riparlarne. La risposta del rapper però ha spiazzato. Pare infatti che lui e Federico non abbiano più avuto modo di riparlarsi: «Non l’ho più sentito dopo quella sera. E poi è passato tanto tempo», ha concluso.

Tra le altre cose a spiccare anche le parole che Rosa Chemical ha speso sull’app di Tinder. Il cantante infatti è stato bannato, perché pensavano che qualcuno si spacciasse per lui. Ma è riuscito a recuperare il profilo? Ecco cosa ha detto a tal proposito:

«Purtroppo no, anzi ne approfitto per fare un appello: mi hanno bannato da Tinder perché pensavano che qualcuno si volesse appropriare dell’identità di Rosa Chemical. Ma sono io! Avevo anche l’abbonamento Premium… E la cosa mi dà molto fastidio perché vuol dire che una persona famosa non può stare su Tinder e deve fare se**o solo con altri famosi».

Infine ha detto che non ha intenzione di lanciare un Tinder per famosi, ma a lui interessa piuttosto conoscere persone normali, che fanno una vita tranquilla: «Adesso mi tocca rispondere su Instagram ma è un casino, non è gestibile», ha fatto sapere.