Roberto Alessi si schiera dalla parte di Chiara dopo le parole di Fedez a Belve

Spettacolo

Debora Parigi | 9 Aprile 2024

Chiara Ferragni Fedez Ferragnez Roberto Alessi

Le anticipazioni su ciò che stasera Fedez dirà a Belve riguardo la fine della relazione con Chiara Ferragni, ha acceso il dibattito. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha detto la sua sui social e soprattutto a La vita in diretta andando contro il rapper e difendendo l’influencer. Ecco le sue parole.

Questa sera ci sarà a Belve la tanto attesa intrvista di Fedez e sulle sue dichiarazioni sono già uscite molte anticipazioni negli ultimi giorni. L’ultima è stata quella inerente la sua relazione con Chiara Ferragni e la fine che c’è stata. A tal proposito, ha ammesso che il pandoro gate ha influito nella fine della relazione. In un video pubblicato si sente il rapper dire: “Ha influito il caso Balocca nella crisi? Sì, sì, sì”.

Queste parole hanno ovviamente aperto il dibattito e anche il direttore di Novella 2000 ha dato la sua opinione. “Quei tre sì se li poteva proprio evitare. Perché ha fatto un danno non tanto alla Chiara Ferragni, quanto alla madre dei suoi due figli”. E di questo Roberto Alessi ne ha parlato anche a La vita in diretta dove era ospite questo pomeriggio.

“È terribile quello che ha detto Fedez. Tra l’altro mi sono messaggiato con Francesca Fagnani, che è bravissima, e dice che bisogna sentire tutta l’intervista. Però quei tre sì alla domanda precisa ‘il caso pandoro ha influito sulla crisi’ se li poteva evitare. Non tanto per Chiara Ferragni che ha le spalle grosse, quanto perché è la mamma dei suoi due figli. E le ha fatto un danno. Questo non doveva farlo, secondo me”.

Il direttore ha poi aggiunto: “Nei momenti così difficili bisogna assolutamente serrare le fila. E anche se c’è una crisi pesante dietro, non deve essere resa pubblica in questa maniera e su un caso così difficile”.

Questo pensiero di Roberto Alessi riguardo Fedez, abbiamo visto che sul web è stato condiviso. In particolare si è fatto notare che lei è stata vicinissima a lui nel momento della malattia. Mentre lui non avrebbe fatto lo stesso in questo caso del pandoro.