Vincenzo Chianese | 9 Aprile 2024

Fedez

Questa sera Fedez sarà ospite a Belve e nel corso dell’intervista, come si evince dalle anticipazioni, ha rivelato se il pandoro gate ha influito sulla crisi con sua moglie Chiara Ferragni.

Le parole di Fedez a Belve

Non sono stati mesi semplici, gli ultimi, per Fedez e Chiara Ferragni. Come tutti ben sappiamo, il rapper e l’imprenditrice digitale da ormai diverso tempo stanno vivendo una lunga e profonda crisi che li ha portati alla momentanea separazione. Da settimane infatti i due fanno vite completamente diverse e il cantante si è anche trasferito in una nuova casa, segno dunque che a oggi non sembrerebbe ancora essere possibile una riconciliazione. Di recente intanto l’influencer è nuovamente sparita dalla circolazione e da giorni non si hanno sue notizie.

Questa sera invece Federico farà ritorno in tv e finalmente dopo tanta attesa sarà ospite della nuova edizione di Belve. Stando alle prime anticipazioni emerse in rete, pare che il rapper, proprio mentre parlava di Chiara, sia scoppiato in lacrime. Ma non solo. Il cantante avrebbe anche smentito i presunti tradimenti a sua moglie, che da settimane fanno discutere il web. Ma non è ancora finita.

Poco fa sui social di Rai Play è apparso un primo video di Fedez a Belve, nel quale sentiamo il rapper rivelare se lo scandalo del pandoro gate abbia influito nella crisi con Chiara Ferragni. Con grande onestà così Federico conferma come il caso Balocco sia stata una delle cause che hanno portato all’allontanamento da sua moglie. Senza dubbio però dietro la separazione si nascondono tanti altri motivi e non è escluso che proprio a Belve il cantante faccia per la prima volta chiarezza sulla situazione.

Ma cosa rivelerà dunque Federico nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani? Non resta che attendere questa sera per scoprirlo. Appuntamento su Rai 2 alle 21.20.