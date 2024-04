Spettacolo

Forse non lo sapete ma la Contessa Alvina, naufraga Nip de L’Isola dei Famosi 2024, è imparentata con Costantino della Gherardesca

Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni la Contessa Alvina Verecondi Scortecci, naufraga a L’Isola dei Famosi 2024, è imparentata con Costantino della Gherardesca.

Il gossip su Alvina de L’Isola dei Famosi 2024

L’Isola dei Famosi 2024 ha finalmente avuto inizio e Vladimir Luxuria ha potuto presentare per la prima volta tutti i naufraghi Vip. In seguito ha anche annunciato che sull’isola erano già presenti da un paio di giorni alcuni concorrenti Nip, tra i quali compare anche la Contessa Alvina Verecondi Scortecci. Di se stessa ha dichiarato:

“Ho 34 anni, sono una contessina e vivo in una meravigliosa villa che porta il mio cognome. La mia è una vita normalissima, noi non stiamo con le mani in mano. Se qualcuno sull’isola si dovesse lamentare partirei con gli insulti, lo detesto. Mi chiamano la sindaca di Cortina e viviamo di aperitivi”.

Nel video di presentazione de L’Isola dei Famosi 2024 compare anche il fratello, ma grazie al sito dell’abitazione, che appartiene alla sua famiglia da generazioni, viene portato all’attenzione il fatto che Alvina è sorella anche di un noto personaggio televisivo: Costantino della Gherardesca.

Si legge infatti che la contessa Azzolina degli Azzoni Avogadro si sposò con Alvin Verecondi Scortecci ed ebbe tre figli: Alvina, Lorenzo e Vera. Non tutti sanno però che Alvin è anche il padre di Costantino, che venne però riconosciuto solo cinque anni dopo la sua nascita. Di conseguenza il conduttore televisivo e la naufraga sono fratelli perché condividono lo stesso papà, ma sono stati messi al mondo da madri diverse.

Chissà se tutto ciò verrà rivelato con il passare delle puntate anche all’interno de L’Isola dei Famosi 2024. Per il momento nessuno ne ha fatto menzione, ma è ancora presto e tutto potrebbe accadere. La cosa certa è che nemmeno Costantino della Gherardesca, negli ultimi anni, ha mai fatto riferimento a questa parte della propria famiglia. Staremo a vedere ciò che accadrà.