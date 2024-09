A seguito del dissing con Tony Effe, per le vie di Roma in queste ore sono spuntati durissimi striscioni ultras contro Fedez

In queste ore il web intero non parla altro che del dissing tra Fedez e Tony Effe. A intervenire in questo botta e risposta infuocato sono stati anche alcuni ultras della Roma, che hanno affisso per le vie della Capitale alcuni striscioni contro l’ex marito di Chiara Ferragni.

Gli striscioni contro Fedez

Senza dubbio il dissing tra Fedez e Tony Effe è l’argomento della settimana. Come ormai tutti sappiamo in queste ore è partito un vero botta e risposta di fuoco tra i due rapper che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Solo ieri sera l’ex marito di Chiara Ferragni ha rilasciato un nuovo brano contro Tony, un tempo suo grande amico, e nel testo della canzone non le ha di certo mandate a dire. Sui social nel mentre gli utenti si sono divisi e in molti si chiedono già cosa accadrà nelle prossime ore.

In attesa di scoprirlo di recente qualcosa sta attirando l’attenzione del web. A sorpresa infatti per le vie di Roma sono spuntati due striscioni, che si presume siano opera di alcuni ultras, che non solo danno man forte a Tony Effe ma che si schierano apertamente contro Federico.

In uno dei due cartelli, che è stato affisso in Via degli Annibaldi, a pochi passi dal Colosseo, si legge: “Finte malattie, finte beneficienze, denunce e foto con le guardie: questo sei, Fedez uomo di me**a”. Il secondo striscione contro Fedez recita invece: “Chiara lo adora e Roma ti schifa, Fedez infame della mobile”.

Sembrerebbe dunque che il dissing tra il rapper e Tony Effe si stia ingigantendo ora dopo ora sempre di più. In rete nel frattempo la lite tra i due celebri artisti sta appassionando tutti gli utenti, che si stanno già chiedendo quale sarà la prossima mossa del cantante di Sesso e Samba.