Prosegue il dissing tra Tony Effe e Fedez. Poco fa il cantante di Sesso e Samba ha annunciato l’uscita di una nuova canzone, in replica al rapper milanese, intitolata “Chiara”.

Tony Effe replica a Fedez

Non sembra giungere a termine il dissing tra Tony Effe e Fedez. È ormai noto a tutto che da ben due giorni i rapper sono protagonisti di un infuocato botta e risposta social che sta tenendo col fiato sospeso l’intero web. I due se ne stanno dicendo di ogni e tra accuse reciproche e frecciatine stanno facendo appassionare gli utenti, che si chiedono che altro accadrà. Solo ieri sera l’ex marito di Chiara Ferragni ha pubblicato una nuova canzone tramite la quale ha lanciato ulteriori provocazioni al cantante di Sesso e Samba.

Anche in questo caso Federico non le ha di certo mandate a dire e nel testo del brano ha menzionato anche il legame che c’è tra la sua ormai ex moglie e Tony, un tempo suo amico. Ma non è ancora finita. Poco fa infatti è accaduto dell’altro che ha gettato ulteriore benzina sul fuoco e che promette di rendere il dissing ancora più infuocato.

Con un post sui social, Tony Effe ha annunciato l’arrivo di una nuova canzone, in risposta a Fedez, il cui titolo è proprio “Chiara”. Ma quando esce questo brano che è già attesissimo da tutto il web? Come ha svelato il rapper stesso sui suoi profili, il pezzo verrà rilasciato sabato e di certo in molti si stanno già chiedendo cosa rivelerà il cantante.

Sembrerebbe dunque che il dissing non sia ancora giunto al termine e di certo nelle prossime ore scoppierà l’ennesima bomba. Ma di cosa parlerà Tony in questa nuova canzone e come la prenderà Fedez? Non resta che attendere per saperne di più in merito.