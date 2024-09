Ieri in serata Fedez ha pubblicato il video con la risposta al dissing di Tony Effe. Il rapper senza esclusione di colpi, ha attaccato il suo rivale: “Scrivevi a mia moglie, infame, ti fai di keta”. Poi per criticare l’ex amico ha anche tirato in ballo il compianto conduttore, Luca Giurato: “Quando parli sei Luca Giurato”.

Fedez asfalta Tony Effe

C’era grande attesa per la risposta di Fedez al dissing di Tony Effe, dopo una prima bordata sul palco di Reggio Calabria ed eccoci qui a parlarvene. La lite tra i due rapper va avanti da qualche tempo ed è sfociata proprio con i dissing delle ultime ore.

LEGGI ANCHE: Fedez trascina Chiara Biasi nel dissing contro Tony Effe con una pesante accusa, la sua reazione (FOTO)

Il primo a farsi sentire è stato Tony Effe con una prima provocazione sui social, al quale Fedez (così come Niky Savage tirato in ballo dopo il feat con quest’ultimo) ha appunto ribattuto. Senza esclusione di colpi ieri sera Federico ha postato un video, dal titolo “L’infanzia difficile di un benestante”, dove ha lanciato frecciatine non solo al suo rivale, ma anche ad alcuni vip che si sono schierati a favore del suo ex amico.

E per quanto qualcuno attendesse con curiosità questo scontro tra Fedez e Tony Effe, c’è anche chi ha sollevato delle critiche. Una di queste riguarda delle frasi scelte dall’ex marito di Chiara Ferragni in cui ha tirato in ballo il compianto giornalista e conduttore Luca Giurato, scomparso pochi giorni fa: “Sei troppo bello, sei palestrato ma quando parli sei Luca Giurato”. Per la maggiore hanno sottolineato che per fare la sua rima avrebbe potuto coinvolgere qualcun altro, anziché tirare in ballo una persona recentemente scomparsa.

Nel dissing di Fedez è presente un riferimento anche all’ex moglie Chiara Ferragni che, secondo le sue parole, avrebbe ricevuto dei messaggi da Tony Effe mentre erano amici: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi. Quelli come te io li chiamo infa*i”

Ma non è finita qui, perché sempre nel testo, Fedez ha chiamato in causa anche altri volti noti per colpire Tony Effe. “Scrivi di mеr*a ma bei pettorali, insulti razziali poi palco con Ghali?”, è una delle tante. Poco dopo ha aggiunto anche un audio in cui si sente una conversazione in sottofondo e delle parole che preferiamo non ripetere.

Si passa poi alla durissima stoccata a Chiara Biasi (che si è schierata dalla parte di Tony Effe ed è molto amica di Chiara Ferragni). Nei suoi confronti per rispondere al rivale, Fedez ha usato delle parole forti come:

“…A far*i di ke*a, parlate di gossip vi fate la piega. Le hai raccontato chi ti manteneva. Eri tu la mia bitch, non Taylor Mega”. E proprio Taylor Mega, ex di Tony Effe, è stata coinvolta nel video di Fedez tanto da apparire in due occasioni.

E dato che ora Tony Effe è impegnato con Giulia De Lellis, Fedez ha pensato bene di “utilizzare” questa situazione per parlare anche di Andrea Damante (ex di Giulia): “Andavi a calcetto insieme a Damante, nel ruolo di infa*e, non di attaccante”

Sempre tra le altre ex di Tony Effe, Fedez ha coinvolto anche la modella Vittoria Ceretti. Lei oggi legata a Leonardo DiCaprio: “Hai passato più tempo a farti la ceretta che a farti Vittoria Ceretti”.

Si sarà giunti alla fine di questo botta e risposta a distanza? Fedez ha detto la sua, ma Tony Effe deciderà di continuare? In ogni caso Novella2000.it si discosta dal testo e semmai le persone coinvolte direttamente ci tenessero a intervenire, siamo ben disposti ad ascoltarli.