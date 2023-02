Fedez e Rosa Chemical, presentato un esposto per atti osceni in luogo pubblico

NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Febbraio 2023

Fedez Sanremo 2023

In queste ore è stato presentato un esposto per atti osceni in luogo pubblico contro Fedez e Rosa Chemical.

L’esposto contro Fedez e Rosa Chemical

Protagonisti della finale del Festival di Sanremo 2023 sono stati senza dubbio Fedez e Rosa Chemical. Come ben sappiamo infatti nel corso della sua ultima esibizione, il rapper è sceso in platea dal marito di Chiara Ferragni e i due hanno mimato un rapporto sessuale. Ma non solo. Successivamente Federico ha raggiunto il suo collega e amico sul palco, dove si sono scambiati un bacio che ha fatto a lungo discutere il web.

L’accaduto ha attirato l’attenzione dell’organizzazione Pro Vita, che in queste ore è intervenuta per dire la sua. Con un comunicato ufficiale così l’associazione ha fatto sapere di aver presentato un esposto per atti osceni in luogo pubblico contro Fedez e Rosa Chemical. Questo quanto si legge nella nota diramata:

“È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva. Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”.

Attualmente né Fedez né Rosa Chemical sono intervenuti per commentare la notizia. Non è escluso però che nelle prossime ore i due artisti possano rompere il silenzio per dire la loro. Nel mentre il web continua a chiedersi che fine abbia fatto il marito di Chiara Ferragni, e perché da giorni è sparito dalla circolazione. I più intanto parlano di presunta crisi tra i Ferragnez, che tuttavia al momento non è stata ancora confermata. Ma cosa starà accadendo tra il rapper e l’influencer? Non resta che attendere per scoprirlo.