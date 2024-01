Fedez sbotta e smentisce le voci di crisi con Chiara Ferragni: “Quante caz*ate”

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Da qualche giorno ormai Chiara Ferragni e Fedez non si fanno più vedere insieme nelle rispettive Stories su Instagram. In molti stanno pensando che tra loro possa esserci aria di crisi. Proprio per tale ragione il rapper ha deciso di intervenire.

La smentita di Fedez

Quando si parla di Fedez e Chiara Ferragni ciclicamente arriva sempre l’indiscrezione seconda la quale tra i due innamorati c’è aria di crisi. L’ultima volta che se ne è parlato risale al mese di agosto 2023 perché l’influencer continuava a pubblicare contenuti solo con i figli e del marito non vi era traccia.

Queste voci sono tornate anche in questi giorni, per la precisione da dopo i festeggiamenti per il nuovo anno. Da quel momento in poi infatti i Ferragnez non sono più apparsi l’uno sui social dell’altra e i fan hanno cominciato a preoccuparsi molto. Hanno iniziato a pensare che ci potesse essere qualche problema tra loro, ma è davvero così?

Diversi utenti hanno ipotizzato che Chiara Ferragni si fosse arrabbiata con Fedez per la sua “troppa” presenza su Instagram. Di recente, per esempio, il rapper ha sollevato un polverone dopo aver mostrato la foto di un presunto hater (sbagliando però persona). Tuttavia l’imprenditrice digitale non se la sarebbe davvero presa e la verità l’ha rivelata proprio Federico.

Commentando uno dei tanti post relativi a questo presunto periodo buio tra loro, quindi, il cantante ha scritto: “Mamma mia quante stro*ate che scrivete“. Questa dovrebbe quindi mettere il cuore in pace a tutti i fan, in quanto va a confermare la serenità tra la coppia. Sicuramente ci saranno altri motivi per i quali non si sono ancora fatti rivedere insieme: vacanze, impegni lavorativi, ecc…

Forse i loro follower staranno molto più tranquilli nel momento in cui pubblicheranno delle Stories e un post in cui appariranno felici e sorridenti. Vi terremo aggiornati.