Fedez ne combina un’altra: nuovo infortunio durante l’allenamento (VIDEO)

Andrea Sanna | 28 Febbraio 2024

In allenamento Fedez si scheggia un dente e ironizza sull’accaduto con un video: “organizziamo un pulmino per Lourdes?”

A Fedez ultimamente non ne va bene una a quanto pare! Dopo il caos dovuto alla presunta crisi con Chiara Ferragni, il rapper è stato protagonista di un episodio: si è scheggiato un dente durante l’allentamento. Lui sui social ha raccontato com’è andata!

Fedez si scheggia un dente

È palese a tutti che Fedez stia attraversando un periodo per niente facile a causa della crisi (vera o presunta) con sua moglie Chiara Ferragni. Una situazione delicata che entrambi ancora non hanno chiarito a fondo. Entrambi si sono limitati a dire che si tratta di un momento complesso, senza entrare troppo nei dettagli. Anche se un gesto delle scorse ore sembra riaccendere la speranza.

In ogni caso sia Fedez che Chiara Ferragni in queste settimane si sono mostrati sui social, nonostante il silenzio sulla loro vita sentimentale. Ora proprio il cantante si trova a fare i conti con un altro problema… al dente e dovrà vedersela con il dentista.

Nelle storie Instagram durante un allenamento di boxe, Fedez ha raccontato ai suoi fan di essersi scheggiato un dente, l’incisivo destro. In maniera ironica ha voluto scherzare sul fatto: «Organizziamo un pulmino per Lourdes?». Un modo come un altro per dire che in quest’ultimi mesi ne accadono una dopo l’altra!

Sui social come dicevamo, nonostante quello che si trova ad affrontare Fedez sta regolarmente caricando le storie e racconta di tanto in tanto le sue giornate, tra momenti di riposo e lavoro. Stamattina, come spesso accade, il rapper ha parlato del suo allenamento di boxe. Armato di guantoni, ha confessato come nonostante non sia nuovo allo sport, si tratta di una disciplina che richiede sforzo e fatica.

Uscito dalla palestra Fedez ci ha scherzato su: «Allora, intanto, volevo ringraziare il mio amico di palestra Roberto che mi ha dato un pugno sul naso e adesso mi fa male la schiena e non riesco più a piegarmi per allacciarmi le scarpe ed è proprio brutto invecchiare». Tornato a casa ha poi svelato: «Piccolo aggiornamento sulle mie sfighe, mi si è rotto un dente. Credo che un pugno di Roberto mi abbia scheggiato un dente».

Insomma Fedez non ha proprio un attimo di tregua!