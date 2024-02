Fedez compie un gesto che riaccende le speranze dei fan dopo i rumor sulla crisi con Chiara Ferragni

Gossip

Nicolò Figini | 27 Febbraio 2024

Questo pomeriggio è stato fatto notare dai fan dei Ferragnez che Fedez ha indossato di nuovo la fede. E Chiara Ferragni?

La fede al dito di Fedez

Tutta l’Italia sta parlando di Chiara Ferragni, Fedez e della loro possibile separazione. Ormai da settimane non si fanno più vedere insieme, salvo alcune brevi Stories su Instagram, e in molti hanno cominciato a preoccuparsi. Diversi follower si stanno chiedendo se le voci sulla loro crisi siano vere e i loro interventi in TV non hanno tranquillizzato gli animi.

Tra le più recenti indiscrezioni possiamo, per esempio, citare il fatto che l’influencer si sarebbe affidata a un team di avvocati, mentre il rapper già due settimana fa avrebbe cominciato a portare via alcuni oggetti da casa:

“Chiara si sarebbe affidata a un team di avvocati per gestire le pratiche del matrimonio. Mentre Fedez avrebbe portato via alcune cose riguardanti il lavoro già due domeniche fa, ovvero prima delle indiscrezioni sulla sua uscita di casa”.

Oggi, però, uno spiraglio di luce ha riacceso le speranze dei loro ammiratori. Fedez ha preso parte a un convegno a Torino durante il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla salute mentale, un tema che gli sta molto a cuore. I fan più attenti, però, hanno notato un dettaglio: al dito ha cominciato a indossare di nuovo la fede (che si era tolto pochi giorni fa).

E la Ferragni? Anche l’imprenditrice digitale sembrerebbe essersela rimessa, ma la foto social da lei stessa pubblicata non è molto chiara. La vediamo mentre indossa una maglia oversize e dalla mano spunta un luccichio, ma non capiamo se si tratta della fede o di un altro anello. Per scoprirlo dovremo aguzzare la vista e prestare attenzione a ogni minimo dettaglio anche in futuro.

Noi, come al solito, non esiteremo ad aggiornavi nel momento in cui ne sapremo di più. Nel mentre incrociamo le dita perché tutto possa risolversi nel migliore dei modi.