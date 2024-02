NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Febbraio 2024

Grande Fratello

Ancora una volta a finire nel mirino del web è Alessio Falsone. Stavolta il neo gieffino è sotto accusa a causa di una parola pronunciata che ha generato la polemica.

Scoppia la polemica su Alessio Falsone

Sono trascorsi soltanto pochi giorni da quando Alessio Falsone ha varcato la porta rossa del Grande Fratello, diventando così un concorrente a tutti gli effetti. In breve tempo però il giovane imprenditore è finito al centro dell’attenzione, entrando anche in diverse dinamiche. Il nuovo gieffino infatti ha ben presto stretto amicizia non solo con Perla Vatiero, ma anche con Anita Olivieri, scatenando però la gelosia di Mirko Brunetti e di Giuseppe Garibaldi. Proprio i Perletti così nel corso dell’ultima diretta del reality show andata in onda hanno affrontato l’argomento e l’ex protagonista di Temptation Island ha dunque chiarito la sua posizione, affermando di vedere in Alessio solo un amico.

Nel mentre però Falsone è anche finito al centro di alcune polemiche in queste ore. Alcuni utenti sul web infatti hanno insinuato che l’imprenditore abbia bestemmiato e c’è chi ha chiesto che vengano presi dei seri provvedimenti. Ma non è ancora finita. Oggi infatti è accaduto dell’altro che ha acceso gli animi del pubblico. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Alessio Falsone si trovava in giardino a chiacchierare e a scherzare con alcuni dei suoi compagni d’avventura. A un tratto però proprio il nuovo concorrente del Grande Fratello ha pronunciato quella che ai più è sembrata una parola offensiva. A quel punto è scoppiata l’ennesima polemica.

Tuttavia, mentre in molti giurano di sentire chiaramente la F word, tanti altri non sono sicuri del fatto che Alessio abbia pronunciato proprio quella parola. Gli utenti di conseguenza si sono a loro volta divisi ed è così partito un lungo dibattito sui social.