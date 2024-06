NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2024

Fedez

In queste ore Fedez ha deciso di fare uno scherzo telefonico a Matteo Salvini durante una live. Il Senatore, che inizialmente non si era reso conto della burla, poco fa ha deciso di replicare al rapper con un video.

Lo scherzo di Fedez e la replica di Salvini

Si torna a parlare ancora una volta di Fedez. Come sappiamo da mesi si discute della separazione tra il rapper e Chiara Ferragni e stando a quanto si mormora di recente sembrerebbe che i due siano a un passo dal divorzio. Nel mentre il cantante ha da poco rilasciato il suo nuovo singolo, Sexy Shop, che contiene riferimenti alla fine del matrimonio con l’imprenditrice digitale. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto chiacchierare i social.

Proprio Federico, durante una live con altri creators, ha deciso di fare uno scherzo telefonico notturno a Matteo Salvini. Tuttavia il leader della Lega, non avendo capito che si trattasse di una burla, ha risposto alla chiamata del cantante e in breve il video ha fatto il giro del web.

Fedez decide di fare uno scherzo telefonico a Matteo Salvini mentre è in live con altri creators pic.twitter.com/uFvGoLBimp — Trash Italiano (@trash_italiano) June 11, 2024

Quando oggi però la notizia è diventata virale, Matteo Salvini ha deciso di replicare con un video allo scherzo telefonico di Fedez e ha così lanciato una stoccata al cantante. Queste le dichiarazioni del Senatore, che in questi minuti hanno attirato l’attenzione degli utenti: “Io non pensavo fosse uno scherzo. Ognuno si diverte come vuole. Ho scoperto tutto oggi sui giornali. Io gli scherzi telefonici ho finito di farli quando avevo 12 anni. A 40 anni magari il tempo degli scherzi telefonici è finito, però un bacione”.

Matteo Salvini reagisce allo scherzo di Fedez: “a 40 anni magari il tempo degli scherzi telefonici è finito” pic.twitter.com/4THNy8uJWj — Trash Italiano (@trash_italiano) June 11, 2024

Attualmente Federico non ha ancora replicato alle parole di Salvini e non sappiamo se nelle prossime ore deciderà di intervenire per scusarsi con il leader della Lega per l’accaduto.