Vincenzo Chianese | 9 Giugno 2024

Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, pare che Fedez e Chiara Ferragni si stiano avviando verso una separazione consensuale. Il rapper avrebbe scelto gli avvocati che rappresentano Ilary Blasi per il divorzio dall’influencer.

Fedez pronto a divorziare da Chiara Ferragni

Sono ormai trascorsi diversi mesi da quando Fedez e Chiara Ferragni si sono separati, mettendo fine al loro matrimonio. Col passare delle settimane tuttavia se ne sono dette di ogni sul rapper e sull’influencer, che attualmente sembrerebbero essere più distanti che mai. A oggi infatti i due, un tempo unitissimi, stanno conducendo vite del tutto opposte e pare dunque che al momento non ci sia possibilità di riconciliazione.

Solo qualche giorno fa intanto è emersa notizia, in seguito prontamente smentita, che la Ferragni avesse chiesto a Lucia non solo il divorzio, ma anche un assegno di ben 40 mila euro per il mantenimento mensile. Le indiscrezioni tuttavia non hanno trovato conferma, almeno per quanto riguarda la parte economica. Sì, perché secondo Il Messaggero il rapper e l’influencer sarebbero intenzionati a chiudere il capitolo del loro matrimonio e a divorziare.

Pare però che Fedez e Chiara Ferragni stiano procedendo verso una separazione consensuale, per evitare scontri non necessari in Tribunale. La scelta sarebbe dipesa in particolare per il bene dei figli Leone e Vittoria, che sia il cantante che l’imprenditrice digitale intendono tutelare al 100%. Sempre stando a quanto si mormora, pare anche che Federico abbia scelto gli avvocati che in questi mesi stanno rappresentando Ilary Blasi nel divorzio da Francesco Totti. Parliamo di Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. La Ferragni invece ha scelto di affidarsi al legale Daniela Missaglia.

Insomma pare dunque che sia iniziato il capitolo finale dei Ferragnez, che a distanza di quasi 6 anni dalle nozze stanno per mettere la parola fine al loro chiacchierato matrimonio.