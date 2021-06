1 Le parole di Fedez per Sangiovanni

Solo qualche ora fa Fedez ha pubblicato la sua nuova canzone, Mille, in duetto con nientemeno che con Achille Lauro ed Orietta Berti. Il brano, che ha tutte le carte in regola per diventare una vera hit estiva, sta già facendo ballare e scatenare il web, e in molti attendono con ansia l’uscita del video ufficiale, che promette di essere iconico. Nel mentre il singolo di Federico sta già scalando le classifiche, e in queste ore ha debuttato al secondo posto, venendo superata solo da Malibu di Sangiovanni, che ormai da settimane ha conquistato l’Italia intera. Inaspettatamente così qualche ora fa, con una serie di post sui social ad intervenire è stato lo stesso rapper.

Su Instagram infatti Fedez ha lanciato con ironia una piccola sfida a Sangiovanni, coinvolgendo la stessa Chiara Ferragni. Federico ha fatto notare come sia impossibile superare Malibu, che ormai è una vera hit, ma di essere pronto a superare l’ex concorrente di Amici grazie ad un fotomontaggio che vede protagonista proprio sua moglie Chiara. Nello scatto vediamo la Ferragni con dietro la copertina di Mille, e l’immagine ha naturalmente fatto sorridere il web. Il gesto del rapper rimanda alla visita agli Uffizi di sua moglie dello scorso anno, quando dopo l’arrivo dell’influencer al museo ci fu il boom di ingressi. Queste le parole di Federico, che poco dopo si è mostrato con Chiara intento a ballare e cantare proprio Malibu:

“Caro Sangiovanni, non ci conosciamo, ma ho un messaggio per te. So che è impossibile scalzare dal primo posto Malibu, in questo momento Mille è seconda. Ma io ho una carta segreta”.

Con ironia, Fedez lancia una sfida a Sangiovanni, coinvolgendo anche Chiara Ferragni. pic.twitter.com/I1yGPQWnqi — disagiotv (@disagio_tv) June 13, 2021

Come replicherà Sangiovanni all’ironica sfida lanciata da Fedez? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà. Nel mentre solo qualche ora fa uno spiacevole incidente ha coinvolto l’ex concorrente di Amici 20. Rivediamo cosa è accaduto e le sue parole.