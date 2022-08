Lo sfogo di Fedez

In queste ultime ore Chiara Ferragni ha pubblicato un Tiktok in cui dice: “Ho paura a pensare che le lotte per i diritti delle donne non siano bastati. Che nel 2022 si voglia ancora decidere del corpo delle donne. Continuiamo a lottare“. Un’attivista, però, non ha preso molto bene tutto questo e ha duramente criticato la moglie di Fedez: “Ciao Chiara! Grazie per questo ennesimo depotenziamento del dibattito politico! “.

Ha, quindi, elencato tutta una serie di problematiche arrivando anche a toccare la sanità, mettendo in causa anche il tumore che ha colpito il rapper: “Diritto alla salute, che sia reale, perché anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3 giorni invece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi“. Tutto ciò ha scatenato la reazione del cantante, il quale ha risposto in maniera forte su Instagram:

Non è la prima volta che questa attivista appoggiata da giornalisti e artisti gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in 3 giorni da un tumore come se fosse stato tutto uno scherzo. Giocare sulla mia guarigione come se fosse una colpa oltretutto senza sapere che sono stato operato d’urgenza tramite sistema sanitario nazionale come qualsiasi comune mortale. Se solo sapessi le conseguenze di un intervento che ha delle conseguenze irreversibili forse non ci scherzeresti sopra per rendere più piccata la tua voglia di critica sociale. Io non sono guarito in 3 giorni. Ma alla stupidità umana a volte non esiste cura. Scusate lo sfogo ma credo che a tutto ci sia un limite. Io so quello che ho passato e non lo auguro a nessuno. Ma soprattutto mai mi permetterei di dileggiare o sminuire in questo modo. Anche se dovesse trattarsi del più stro*** o ricco su questo pianeta.

