Giulia Cavaglià, l’ex scelta Manuel la smaschera: “Ha tradito prima lei”

Debora Parigi | 7 Giugno 2023

Uomini e donne

L’ex scelta di Giulia Cavaglià a Uomini e donne va contro di lei

Da un po’ di settimane Giulia Cavaglià finisce sempre al centro alla polemica. Prima c’era stato lo sfogo per il volo perso. Alcuni giorni fa, invece, ha raccontato di aver scoperto di essere stata tradita dal suo fidanzato Federico Chimirri, quindi era disperata. E ha ovviamente deciso di lasciarlo. “Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi sì, ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto”, aveva scritto sulle sue storie Instagram.

Proprio su questa notizia aveva rilasciato alcuni commenti un’altra ex tronista di Uomini e donne, Jessica Antonini. Ma lo aveva fatto attaccando duramente Giulia, dicendo che era in cerca di follower. “Altro giro, altri follower…“, aveva esordito. “Dovrebbe essere firmata Cavaglià cit. Ma se le prende un attacco di panico per l’aereo figuriamoci per le corna… Daje Giulia, altre due sponsorizzazioni e ti rifai pure l’intestino e arrivi a essere carina”.

Oggi, invece, a commentare quanto successo a Giulia Cavaglià ci ha pensato un suo ex che il pubblico televisivo conosce bene. Stiamo parlando di Manuel Galiano, ex corteggiatore che fu proprio scelto da Giulia a Uomini e donne. Ma la loro storia non durò molto. A tal proposito, Manuel ha prima commentato su Instagram il post di Lorenzo Pugnaloni in cui dava la notizia di questo tradimento. E ha scritto: “Ma l’ha tradito prima lei. Ora fa la vittima”.

Poi Manuel ha messo una storia sul suo profilo Instagram lanciando una vera e propria stoccata a Giulia. Ha infatti scritto: “Come al solito stai facendo massacrare l’ennesimo ragazzo per metterti in bella mostra. Quando ‘sta volta, se io facessi vedere degli screen, mi sa che da vittima diventeresti la carnefice”.

Chissà se ci sarà uan risposta della Cavaglià? Intanto il pubblico del web si sta godendo questa nuovo drama estivo.