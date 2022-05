1 Lo spoiler di Fedez

In questi giorni per tutti i fan di Fedez sono arrivate delle grosse sorprese. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la hit Mille, in collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti, il rapper ha deciso di riprovarci e ha deciso di lanciare un altro tormentone estivo. Federico così con un post sui social ha annunciato l’arrivo della sua nuova canzone, intitolata La Dolce Vita. Il pezzo sarà in collaborazione con Tananai e Mara Sattei, due degli artisti del momento, e verrà pubblicata il prossimo 3 giugno. Tanta è l’attesa dei fan per l’arrivo di questa hit assicurata, che di certo ci farà ballare e cantare per tutta l’estate.

Per ingannare l’attesa questa mattina Federico ha deciso di regalare a tutto il web un piccolo estratto della canzone. Il rapper ha così pubblicato un pezzo della base del brano, e l’audio come era prevedibile in pochissimi minuti ha fatto il giro dei social ed è stato accolto con commenti del tutto positivi. Tuttavia poco dopo è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Fedez infatti ha fatto uno spoiler sulla sua nuova canzone, La Dolce Vita. Il cantante ha svelato che a produrre il pezzo è stato d.whale, tuttavia questa notizia sarebbe dovuta rimanere ancora segreta. A riprendere Federico è stato così Tananai, che ha immediatamente inviato un messaggio al rapper. Quest’ultimo in seguito ha pubblicato un estratto della conversazione, ammettendo di aver commesso una delle sue solite, ma simpatiche, gaffe.

Mentre attendiamo l’arrivo de La Dolce Vita, alcuni giorni fa Federico ha annunciato di aver fatto pace con J-Ax e i due artisti hanno annunciato l’arrivo di uno speciale progetto di beneficienza. Andiamo a rivedere di cosa si tratta.