1 Fedez e lo spoiler su The Ferragnez – La serie

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato nelle ultime ore l’arrivo della serie TV incentrata sulla loro vita intitolata The Ferragnez – La serie. Questa si concentrerà sulla loro quotidianità e Amazon Prime Video la renderà disponibile a partire dal mese di dicembre 2021. Ancora, tuttavia, non sappiamo con quale modalità. A volte, infatti, la piattaforma rilascia gli episodi in un unico blocco, altre volte settimanalmente e altre volte ancora la prima metà un giorno e la seconda a distanza di un paio di settimane.

Vedremo cosa accadrà. Nel frattempo, però, il rapper ha fatto alcune Stories su Instagram nelle quali si vantava con la moglie di aver avuto la capacità di non dire niente per tutto questo tempo. Poco dopo, però, è dovuto tornare sui suoi passi e fare un’ammissione. Alcuni fa, infatti, gli hanno fatto notare che in passato su Twitch aveva in qualche modo spoilerato la notizia. Ha, di conseguenza, chiesto a loro di inviargli il filmato estrapolato dalla live fatta sul social viola. Qui di seguito, infatti, possiamo vedere il video.

Qualcuno, infatti, ha scritto durante la diretta: “Ma una bella serie alla The Facchinettis dei Ferragnez su Amazon Prime?“. Se Chiara ha avuto la freddezza di rimanere impassibile e dire semplicemente che fosse una bella idea, per Fedez le cose sono state più complicate. Evidentemente non sa mantenere alcuni segreti e la sua faccia ha iniziato a fare una smorfia, come per trattenere una risata. A un certo punto, però, non ce l’ha più fatta ed è scoppiato: “Mi scappa da ridere, non ho detto niente!“.

Un momento molto divertente che in pochi probabilmente si ricordavano o all’epoca non ci hanno dato troppo peso. Mentre attendiamo la sua uscita a dicembre 2021, non molto tempo fa è stato l’anniversario della coppia. Andiamo a rivedere le loro reciproche dediche…