NEWS

Andrea Sanna | 27 Marzo 2023

Fedez

Come mai Fedez presenta da solo il podcast?

“Sono solo soletto”, ha detto Fedez durante lo scorso appuntamento del podcast, Muschio Selvaggio senza entrare nei dettagli. Il rapper infatti ha realizzato l’intervista con Cecilia Strada in solitaria.

Oggi i fan della trasmissione presente su YouTube attendevano con grande ansia il ritorno dell’episodio numero 114, così come la presenza del duo alla conduzione. Si pensava quindi che la puntata con la presenza di Fabio Rovazzi vedesse il ritorno di Fedez con il partner di lavoro Luis Sal e di Martin Sal, ma così non è stato. Ancora una volta il cantante si è mostrato da solo in video, sebbene nell’abituale sigla siano presenti entrambi.

Né Fedez né Luis Sal hanno fatto parola di quanto successo. Appena è stato presentato l’episodio tantissimi utenti si sono riversati nelle pagine social, chiedendo che fine abbia fatto Luis. Sul web si sono fatte largo varie ipotesi, tra cui quella che possano aver discusso e, di conseguenza, abbiano preferito dividersi.

Ma non c’è alcuna conferma a riguardo da parte di nessuno dei due presentatori del podcast, che non hanno mai fatto parola di tale scelta. Magari può trattarsi di una decisione professionale e in futuro li rivedremo lavorare insieme. Oppure forse per impegni differenti Fedez si è trovato costretto a registrare la puntata comunque senza la presenza di Luis Sal. Insomma non dovrebbe trattarsi di niente di preoccupante e non dovrebbero esserci discussioni di mezzo, come qualcuno crede.

In ogni caso l’assenza sembra fare rumore, ma non vi è alcuna conferma sul perché lo youtuber non compaia negli ultimi due episodi di Muschio Selvaggio. Le domande sono tante e i fan sotto all’ultimo post della pagina social del podcast hanno chiesto spiegazioni ai diretti interessati. Vedremo se Fedez e Luis Sal interverranno per mettere a tacere i rumor.