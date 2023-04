NEWS

Nicolò Figini | 17 Aprile 2023

Solo concorrenti “nip” al Grande Fratello?

Proprio in queste ultime ore si sono diffusi ben due rumor sul Grande Fratello. Il primo riguarderebbe un cambiamento per quanto riguarda le opinioniste presenti in studio. Forse non troveremo più Orietta Berti (anche se si vocifera abbia firmato un contratto biennale) e Sonia Bruganelli (in questo caso dovrà considerare i suoi altri impegni lavorativi).

I nomi che sono stati fatti, che sono in lizza per ottenere questa posizione, sono quelli di Giulia Salemi e Oriana Marzoli. Ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni e non c’è ancora nulla di certo. Fatto sta che se la Salemi diventasse opinionista servirebbe qualcuno che facesse il suo attuale lavoro. In questo caso si sarebbe pensato a Sophie Codegoni per la postazione social. Sarà davvero così? lo scopriremo solo con il tempo.

Nel frattempo Dagospia, all’interno della rubrica “A lume di Candela” ha rilasciato una nuova grande indiscrezioni. Dal prossimo anno i concorrenti “vip” potrebbero sparire per lasciare spazio a quelli “nip”. Si tratterebbe, in tal caso, di un ritorno alle origini per il reality. Ecco cosa scrive il portale:

“A Mediaset già si lavora alla prossima stagione, con la riconferma di Signorini, ma con una novità importante: un ritorno al passato. A settembre 2023 nella casa più spiata d’Italia entreranno concorrenti nip, con l’addio ai vip. […] Ritorno alle origini, almeno nelle intenzioni, anche per la durata che dovrebbe essere limitata a tre o massimo quattro mesi, con la possibilità di ridurre, se possibile eliminare, il raddoppio settimanale”.

Voi che cosa ne pensate? Sareste contenti di rivedere un Grande Fratello tutto “nip” oppure ormai vi siete affezionati alla versione “vip“? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.