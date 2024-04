Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Aprile 2024

Questo pomeriggio Fedez ha pubblicato una foto in cui si mostra completamente nudo sul balcone del suo appartamento negli Stati Uniti.

Fedez nudo su Instagram

Appena tre giorni fa Fedez è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve e qui ha parlato di vari aspetti della propria vita: partendo dalla propria infanzia e passando per la carriera e a crisi con Chiara Ferragni. Lui stesso ha affermato di riferirsi all’influencer come “sua moglie” ma solo da un punto di vista legale. La stessa Fagnani poi ha espresso un suo giudizio sulla sua chiacchierata con il rapper:

“Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero. Dà la sensazione di essere in una fase di recupero del se stesso delle origini. Sembra in un momento di libertà psicologica molto forte. E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante”.

Adesso che questa intervista è alle sua spalle Fedez ha deciso di prendersi un periodo di relax partendo per gli Stati Uniti. Dopo aver passato alcuni giorni in compagnia dei figli a Miami, li ha riportatati in Italia per ripartire ancora alla volta di Los Angeles.

A quanto pare, infatti, prenderà parte al Coachella, l’evento musicale estivo più atteso dell’anno. In queste ore si è fatto notare sul web per quella che è stata una finta gaffe, ovvero la pubblicazione di uno scatto hot. Il rapper si è mostrato del tutto nudo sul suo profilo Instagram e qui di seguito possiamo vederlo sul balcone del proprio appartamento di spalle e a coprirlo c’è solo l’emoticon di un cuore giallo.

La foto senza veli di Fedez

Successivamente, scrivendo “scusate volevo mettere questa“, ha postato nelle sue Stories l’immagine che lo ritrae in costume da bagno nello stesso punto in cui lo abbiamo visto poc’anzi. Ovviamente il web è andato in visibilio e i commenti di apprezzamento sono stati centinaia. Tuttavia non mancano le critiche, alle quali ormai Federico è abituato.

La foto che in realtà voleva pubblicare Federico

Fedez sfoggia ancora una volta un fisico davvero invidiabile, pronto a godersi una vacanza che sicuramente lo distoglierà per un po’ dai suoi problemi e lo aiuterà a svagarsi.