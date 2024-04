Sapete quanto costa la collana d’oro che Fedez ha indossato a Belve? Il prezzo che vi farà girare la testa

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Aprile 2024

Fedez

Qualche giorno fa Fedez è stato ospite di Belve e i fan, dopo aver analizzato tutte le sue risposte alle domande della Fagnani, si sono chiesti quanto costa la collana con la croce che portava al collo.

Il costo della collana di Fedez a Belve

Fedez è stato ospite della seconda puntata di Belve e ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste da Francesca Fagnani. La conduttrice gli ha posto alcune domande relative anche al suo rapporto con Chiara Ferragni e ha rivelato se il Pandoro-Gate ha influito sulla loro crisi oppure no.

Dopo aver analizzato nel dettaglio tutte le sue risposte i fan hanno cominciato a notare anche un dettaglio che li ha incuriositi molto e si sono posti una domanda ben precisa: “Quanto costa la collana con la croce che indossava Federico?“. La risposta possiamo fornirvela noi dandovi anche qualche informazione in più.

Prima di tutto dobbiamo precisare che si tratta di un accessorio firmato Chrome Hearts. Stiamo parlando di un marchio di lusso di cui recentemente il rapper ha indossato due anelli gold. Tornando alla collana, invece, sappiamo che si tratta di un gioiello in oro 22 carati con catena scolpita con cuori cromati e un pendente con chiusura a moschettone. Da un lato è dorata, mentre dall’altro è tempestata di diamanti.

Quanto costa? Il prezzo si aggira intorno ai 3.800 dollari, ovvero circa 3.500 euro. Una cifra che sicuramente farà girare la testa a molti e causerà anche qualche critica. Come spesso accade, infatti, chiunque si esponga sui social è soggetto anche a dei commenti negativi e Fedez è abituato a tutto ciò. Chiaramente non mancheranno anche opinioni positive di apprezzamento verso il rapper.

Adesso Federico si trova negli Stati Uniti per prendere parte al Coachella e per staccare la spina da tutti i problemi della vita quotidiana. Non vediamo l’ora di sapere quale sarà la sua prossima mossa lavorativa.