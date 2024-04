Francesca Fagnani commenta l’intervista di Fedez a Belve e svela cosa pensa di lui

Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Aprile 2024

Belve Fedez

Nel corso di una recente intervista Francesca Fagnani ha rivelato il suo pensiero su Fedez, ovvero ciò che le è passato per la testa nel corso della sua intervista a Belve.

I pensiero di Francesca Fagnani su Fedez

Solo pochi giorni fa Francesca Fagnani ha intervistato Fedez a Belve e la puntata ha ottenuto degli ascolti record. Nel corso della chiacchierata si sono toccati molti temi: dall’infanzia al tentato suicidio da ragazzo passando anche per la carriera e la crisi con Chiara Ferragni. Una conversazione pregna di informazioni che hanno dato molto di cui parlare al popolo del web, ma anche la conduttrice stessa ha espresso il proprio pensiero.

In queste ultime ore è stata rilasciata un’intervista che la Fagnani ha rilasciato al settimanale Oggi. In questa occasione ha parlato di diversi retroscena, come per esempio il suo rapporto con il successo. Ha rivelato di aver paura di non essere all’altezza di ciò che sta facendo: “L’ansia mi porta a lavorare il triplo“.

Inevitabile almeno una domanda su Fedez, cioè come abbia visto realmente il rapper durante l’intervista a Belve. Francesca Fagnani ha ammesso di averlo visto libero, nel processo di star riprendendo in mano la propria vita dopo la separazione con la moglie:

“Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero. Dà la sensazione di essere in una fase di recupero del se stesso delle origini. Sembra in un momento di libertà psicologica molto forte. E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante”.

Voi siete d’accordo con l’opinione di Francesca Fagnani? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre Fedez ha ricevuto il supporto di tanti altri colleghi famosi, come per esempio l’ex vippona Stefania Orlando e anche Adriano Celentano: “Ciao Fedez, mi sei piaciuto ieri sera. Sei stato forte. Un abbraccio e un bacio alla tua Chiara“.