Sergio D’Ottavi è un’altra persona! Il gieffino cambia look e diventa biondo platino (FOTO)

Nicolò Figini | 11 Aprile 2024

Sergio D’Ottavi ha deciso di cambiare look ancora una volta e dopo aver tagliato i capelli li ha tinti di biondo. La foto

Sergio D’Ottavi, pochi giorni dopo essersi tagliato i capelli, ha deciso di cambiare ancora una volta il look. Questa volta si è mostrato sui social con una tinta biondo platino.

Nuovo look per Sergio D’Ottavi

Sergio D’Ottavi è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello ed è stato molto amato dal pubblico a casa, soprattutto per l’amicizia speciale che ha instaurato con Beatrice Luzzi. Loro, insieme anche a Stefano Miele, hanno creato un’armonia che li ha portati avanti nel reality.

Oggi Sergio si gode la sua ritrovata libertà insieme a Greta Rossetti, con la quale si è fidanzato durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Tuttavia l’ex gieffina ha affermato di volerci andare con i piedi di piombo e a Verissimo ha dichiarato:

“Mi auguro di essere anche fuori la persona che sono stata al Grande Fratello. Ho scoperto una Greta che mi piace, non voglio farmi influenzare da nessuno. Non correrò più nei rapporti.

Mi auguro di conoscere Sergio sempre di più perché è una bellissima persona. Mi legge ancora prima che mi spieghi”.

La loro storia d’amore sta andando avanti a gonfie vele e spesso si fanno vedere insieme sui social. In una delle ultime foto pubblicate da Sergio D’Ottavi, inoltre, abbiamo potuto vederlo con un look del tutto nuovo. Pochi giorni fa aveva deciso di tagliare i capelli e accorciarli salutando il suo caratteristico codino.

Come possiamo vedere dallo scatto qui sotto, invece, adesso l’ex gieffino ha voluto anche cambiare colore optando per il biondo platino, lasciando però la barba scura. Sul web ha ricevuto tantissimi complimenti: “Sta benissimo” o ancora “Sorprendentemente sta molto bene“. A quanto pare questo look ha convinto e ha riscosso un enorme successo.

Capelli biondo platino per Sergio D’Ottavi

Voi che cosa ne pensate? In quale delle tre versioni in cui lo abbiamo visto sta meglio, secondo il vostro parere?