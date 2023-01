NEWS

Nicolò Figini | 25 Gennaio 2023

I ritorno di Fedez sui social dopo le polemiche

Ormai tutti parlano della battuta infelice che Fedez ha fatto in merito al caso di Emanuela Orlandi nel suo podcast “Muschio Selvaggio“. Federico, infatti, ha fatto cenno alla serie documentario di Netflix all’interno della quale si approfondisce la storia della ragazza scomparsa a 15 anni nel 1983 e di cui non si è più saputo niente: “Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno mai trovata“. Il black humor non è piaciuto a tanti e tra questi anche a Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela. Proprio lui ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto (me lo auguro). Si tratta semplicemente di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale”.

Pietro Orlandi, quindi, ha accusato Fedez solo di immaturità. Allo stesso tempo, però, lo ha anche ringraziato per aver dato spazio alla storia di sua sorella. Questa secondo lui è la cosa più importante. Il fratello di Emanuela non molto tempo fa ha anche affermato di aver ricevuto una chiamata dal rapper durante la quale si è scusato del suo atteggiamento:

“Se mi sono chiarito con Fedez? Mi ha chiamato ieri e si è scusato di questa cosa. Poteva anche non farlo, quindi ho apprezzato il gesto. Mi ha detto che non aveva l’intento di essere irrispettoso e ha capito che aveva sbagliato. Effettivamente in quel momento ci ero rimasto male. Comunque io gliel’ho detto“.

Dopo tutto ciò che è successo Federico è tornato sui social e si è mostrato alle prese con la pittura insieme alla piccola Vittoria. Qui sotto possiamo vedere una foto.

