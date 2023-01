Amici 22, un allievo viene eliminato ma Alessandra Celentano gli offre una borsa di studio

NEWS

Debora Parigi | 25 Gennaio 2023

Nella puntata di Amici 22 registrata oggi sono stati eliminati due ballerini. Per uno di loro è arrivata una bella offerta dalla Celentano.

Samuel lascia Amici 22, ma la Celentano gli offre una borsa di studio

Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici 22 e grazie alle anticipazioni rilasciate dal sito Superguida TV abbiamo saputo che ci sono state ben due eliminazioni. Si tratta di due ballerini: Vanessa e Samuel. La prima è allieva di Emanuel Lo e il secondo è di Raimondo Todaro. La decisione è stata presa proprio dei professori di appartenenza.

Parlando proprio di Samuel, Todaro ha deciso di sostituirlo con una ragazzo che balla hip hop che aveva visto ai casting. Questo ragazzo si chiama Alessio e quindi è entrato ufficialmente nella scuola.

Ma per una brutta notizia, ce n’è una molto bella per l’amato allievo di Amici 22. Grazie ad Alessandra Celentano, infatti, Samuel ha avuto la possibilità di andare a studiare all’Accademia di Monaco di Baviera. La maestra si è infatti adoperata per procurargli una borsa di studio vedendo i suoi costanti miglioramenti.

Nell’annunciargli questa grande opportunità, la Celentano ha detto a Samuel che ha ancora molta strada da fare come ballerino, ma secondo lei ha davvero molto talento. Quindi, ha concluso, si merita di poter approfondire gli studi e realizzare il suo sogno di diventare un ballerino professionista.

Continuate a seguirci per scoprire le anticipazioni complete di questa diciottesima puntata di Amici.