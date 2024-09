Nell’intervista rilasciata a Le Iene, Taylor Mega ha commentato Chiara Ferragni e non sono mancate critiche nel suoi confronti. L’influencer ha attaccato l’ex di Fedez e svelato perché non le piace particolarmente.

Taylor Mega attacca Chiara Ferragni a Le Iene

A Le Iene Taylor Mega non si è di certo risparmiata. Oltre a rivelare che, secondo lei, non c’è alcun tradimento tra Fedez e Chiara Ferragni in quanto “coppia aperta”, c’è stato anche dell’altro. L’influencer infatti ha espresso un giudizio sulle cose dette da Tony Effe nel dissing, così come dalle parole usate da Federico. Ma c’è stato spazio per parlare anche di Chiara.

A domanda diretta se provasse o meno del dispiacere per Chiara Ferragni, Taylor Mega non ci ha pensato due volte a rispondere. Ed è stata piuttosto diretta nel dire la sua: “Se mi dispiace per Chiara Ferragni? A me non piacciono le persone che non sono coerenti”, ha esordito così a Le Iene.

Quindi a suo avviso alcune persone sui social non sarebbero coerenti e non si mostrano per quello che sono effettivamente nella realtà: “Se ti mostri in un modo e poi non sei così… io dico, allora non mi piaci”, ha sentenziato Taylor Mega.

Il discorso l’influencer l’ha approfondito nel momento in cui ha anche aggiunto come certe coppie “scoppiano all’improvviso”. Stando al pensiero di Taylor Mega dei fan credono solo a quello che vogliono, ma i fatti le darebbero ragione. Quindi ha consigliato: “Svegliatevi, perché non sono così le cose”. Per l’influencer quando si diventa un “business ambulante” non ci si può comportare in determinati modi, ma pare si debba “forzatamente fare scena” e così “da fuori sembra che sia tutto bello e rosa e fiori”.

Per ora Chiara Ferragni sembra aver scelto la via del silenzio e non ha commentato o ripreso le dichiarazioni di Taylor Mega. Nessuna replica quindi, ma non è detto non possa arrivare presto una sua versione dei fatti.