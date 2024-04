NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2024

Fedez

Sono trascorse due settimane dall’intervista di Fedez a Belve, che ha fatto discutere il web. Adesso però spunta fuori la presunta cifra monstre che il rapper avrebbe guadagnato per apparire all’interno del programma.

Il retroscena sull’intervista di Fedez

In questi mesi ci si è chiesto spesso cosa stesse accadendo tra Fedez e Chiara Ferragni e come sappiamo sulla coppia sono emerse numerose indiscrezioni, alcune delle quali mai confermate. Nel mentre i diretti interessati hanno annunciato la separazione e solo di recente il rapper si è trasferito in una nuova casa. Due settimane fa intanto per la prima volta proprio Federico ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio ed è così arrivato nel salotto di Belve, dove ha concesso un’intervista a cuore aperto a Francesca Fagnani.

Nel corso della chiacchierata il cantante, visibilmente provato ed emozionato, ha svelato alcuni retroscena sulla crisi con la Ferragni, raccontando quello che è accaduto con sua moglie e menzionando anche il caso del pandoro gate. Ma non solo. Come un fiume in piena Federico si è scagliato anche contro il manager dell’imprenditrice digitale, per poi smentire anche i presunti tradimenti a Chiara. Come se non bastasse il rapper ha fatto luce su alcuni momenti difficili della sua adolescenza, rivelando di aver tentato il suicidio.

Senza dubbio quella di Fedez è stata un’intervista senza filtri che per giorni ha fatto discutere il web. Ma sapete quanto ha guadagnato il cantante per partecipare a Belve? A svelarlo è La Stampa. Stando a quanto si mormora, pare che il rapper per sedersi sullo sgabello di Francesca Fagnani avrebbe preso ben 70mila euro.

Ovviamente a oggi la cifra non è stata confermata e di conseguenza al momento si tratta solo di indiscrezioni. Ciò che è certo è che Federico non si è affatto risparmiato e durante l’intervista a Belve ha mostrato diversi lati del suo carattere, senza avere paura di far vedere anche le sue fragilità.