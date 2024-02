Fedez in tribunale: “Sono nullatenente”, poi nelle Stories risponde alle polemiche

Spettacolo

In queste ore è stata diffusa una dichiarazione di Fedez in cui afferma di essere nullatenente. Ma qual è la verità? Il rapper è intervenuto sui social per dare una spiegazione.

La spiegazione di Fedez

Sul web ha cominciato a farsi strada una notizia che ha lasciato a bocca aperta tutto il web. Su alcuni siti si legge un titolo in cui Fedez pare abbia affermato di essere nullatenente e ciò ha creato scandalo tra gli utenti dei social. Com’è possibile che proprio il rapper abbia rilasciato una dichiarazione del genere?

Ebbene, non l’ha fatto o per lo meno il discorso è più complicato di ciò che sembra. A dare spiegazioni è stato il cantante milanese, che ha registrato una Story su Instagram all’interno rivela cos’è davvero accaduto. Il tutto è partito, a quanto pare, dal Codacons:

“Prendo atto di questo grandissimo scoop che sta circolando su tutte le testate, e diramato dal Codacons, in cui campeggia il titolo ‘Fedez dichiara che è nullatenente’. No, non è vero. Non ho dichiarato questo, come sempre prendono il pezzo di una cosa, lo decontestualizzano e lo fanno passare per altro. Che bello, veniamo a noi”.

Fedez ha quindi spiegato che durante un provvedimento per diffamazione fatto dal Codacons il giudice gli ha domandato se possedesse dei beni immobili, macchine o navi. La sua risposta è stata negativa e ha specificato di essere nullatenente sotto questo punto di vista, in quanto tutto è intestato alla sua società:

“In uno dei tanti provvedimenti per diffamazione che mi ha fatto il Codacons, tutti archiviati, il giudice mi chiede: ‘Federico, tu possiede beni immobili, navi o macchine?’. Io ho detto no, perché è tutto intestato alla mia società da questo punto di vista.

Riguardo a questa domanda sono nullatenente, non vuol dire che lo sono in generale. Detto ciò ho avuto controlli dalla Guardia di Finanza e non hanno mai rilevato nulla di illecito. Attualmente non ho nulla in sospeso con loro”.

Ha infine affermato di non aver alcuna questione in sospeso con la Guardia di Finanza e ha messo un punto, una volta per tutte, sulla situazione.