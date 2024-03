Nuovo flirt per Belen! La Rodriguez “frequenta con discrezione” un uomo (e no, non è Bruno Cerella)

Gossip

Nicolò Figini | 22 Marzo 2024

Belen Rodriguez

In queste ore si è diffuso il rumor in base al quale Belen Rodriguez starebbe vivendo una nuova storia d’amore, ma non con il tanto chiacchierato Bruno Cerella. Ecco chi sarebbe la sua recente fiamma.

Nuova fiamma per Belen Rodriguez?

Nelle ultime settimane si è vociferato tanto di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e l’ex Bruno Cerella, tuttavia lei stessa ha smentito tali voci sui social. Sembrava che si stesse dedicando al suo lavoro e alla vita privata, infatti, l’abbiamo vista sul proprio profilo Instagram dentro la sua casa appena acquistata.

Tuttavia in queste ore si sta diffondendo un’indiscrezione secondo la quale starebbe vivendo una storia d’amore segreta. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano, che ha diffuso inviatole dalla sua follower. All’interno del messaggio si spiega che sarebbe stata la sua nuova manager ha consigliarle di mantenere un profilo basso:

“Bruno Cerella non è più nel suo radar, l’ha salutato. Solo che deve tenere tutto nascosto e muoversi con discrezione. Ha una nuova manager che le vieta di fare troppo gossip”.

Al momento si tratta solamente di un rumor e non ci sono certezze in merito. Belen Rodriguez non ha ancora confermato o smentito la faccenda e vedremo se prossimamente parlerà oppure no. Nel frattempo, però, anche il suo ex Stefano De Martino starebbe facendo la conoscenza di una nuova donna, ovvero Dayane Mello:

“Ci sono aggiornamenti. Le foto di lui insieme a Luciana sono state scattate ad un evento a Napoli. Noi abbiamo detto che c’era un flirt, non che si sarebbero sposati. Poi con lui ci siamo messaggiati scherzando.

Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui adesso abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello“.

Cosa ci sarà di vero in questi due gossip? Nel momento in cui ne sapremo di più vi terremo aggiornati come al solito. Rimanete sintonizzati per non perdervi le news su Belen e Stefano in futuro.