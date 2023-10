Spettacolo

Vincenzo Chianese | 1 Ottobre 2023

Fedez non parteciperà a Belve

Non sono stati giorni semplici, gli ultimi, per Fedez. Il rapper infatti, come ha raccontato lui stesso sui social, è stato operato d’urgenza a seguito di alcune ulcere, che gli hanno causato un’emorragia interna. Fortunatamente però sembrerebbe che il cantante stia bene, ma naturalmente tutti i suoi imminenti impegni sono stati messi in pausa. Nel mentre solo qualche ora fa era giunta notizia che proprio Federico sarebbe dovuto arrivare a Belve, il celebre programma di Francesca Fagnani, per un’intervista bomba. Adesso però sono arrivate delle nuove indiscrezioni, che stanno già facendo discutere.

Stando a quanto avrebbe appreso TvBlog, pare che la Rai abbia posto uno stop sull’arrivo di Fedez a Belve. Il rapper dunque non sarà tra gli ospiti del programma, nonostante la sua partecipazione fosse già attesissima da tutto il pubblico. Ma quale sarebbe il motivo? TvBlog risponde anche a questo. Secondo il noto portale, a causa di questioni legate al passato l’azienda si sarebbe dichiarata contraria all’arrivo di Federico all’interno della trasmissione della Fagnani. Questo quanto si legge in merito:

“Secondo le informazioni in nostro possesso la Rai, appena saputo dell’intenzione del team del programma di Francesca Fagnani, di invitare Fedez, avrebbe espresso il suo dissenso circa la sua partecipazione ad un programma della tv pubblica. La Rai non avrebbe fatto passare la sua ospitata a Belve per questioni legate ad alcune situazioni del passato. Il tutto sarebbe legato alla famosa partecipazione di Fedez al Concertone del primo maggio del 2021 e a tutto quello che capitò in seguito. […] I vertici Rai sarebbero stati contrari alla partecipazione di Fedez a Belve anche a seguito di quello che è accaduto nell’ultimo Festival di Sanremo”.

Fedez nel mentre al momento è concentrato sulla sua guarigione e a lui dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.