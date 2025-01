Pochi giorni fa si era sparsa voce che Fedez avesse venduto Villa Matilda, la meravigliosa abitazione sul Lago di Como. Tuttavia a smentire la notizia nelle ultime ore è stato l’ufficio stampa del rapper.

Interviene l’ufficio stampa di Fedez

Manca sempre meno al ritorno di Fedez sul palco dell’Ariston. Come ha annunciato Carlo Conti un mese fa, il rapper quest’anno sarà nuovamente tra i Big in gara al Festival di Sanremo, dopo la fortunata esperienza del 2021. Stavolta il cantante presenterà il brano inedito Battito, che ha già suscitato la curiosità del pubblico. In attesa di scoprire come Federico ci stupirà, in questi giorni l’artista milanese è finito al centro del gossip.

Era sembrato infatti che il rapper avesse venduto Villa Matilda, la meravigliosa abitazione situata sul Lago di Como che aveva comprato insieme all’ex moglie Chiara Ferragni pochi mesi prima della separazione. Stando alle voci di corridoio, la dimora sarebbe stata acquistata da un facoltoso inglese per 10 milioni di euro, dopo essere stata un anno sul mercato. La notizia tuttavia poche ore dopo è stata smentita dalla mamma di Federico, che sui social ha affermato: “Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali. Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno”.

Ma non solo. Nelle ultime ore infatti a intervenire è stato anche l’ufficio stampa di Fedez che ha nuovamente smentito la notizia della vendita di Villa Matilda. Ma non solo. Lo staff del rapper ha poi precisato: “È sul mercato solo da fine maggio / inizio giugno 2024, non da un anno. Il prezzo delle proposte ad oggi ricevute è maggiore del pur importante importo indicato in dieci milioni”.

Insomma a oggi dunque Villa Matilda non è stata venduta ed è ancora sul mercato. Ma chi sia aggiudicherà la meravigliosa abitazione che un tempo era stata dei Ferragnez? Non resta che attendere per scoprirlo.