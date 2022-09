1 Estate 2022: il premio va a La Dolce Vita

Dopo tanta attesa ieri sera sono finalmente andati in onda su RTL 102.5 i Power Hits dell’estate 2022. Sul palco dell’Arena di Verona si sono esibiti numerosi artisti e tra loro è stata incoronata la canzone vincitrice dell’estate. Il premio è andato a La Dolce Vita, tormentone che tutti abbiamo canticchiato fin dal primo ascolto e interpretato da Fedez, Tananai e Mara Sattei.

La canzone ha riscosso un successo clamoroso dal giorno della pubblicazione, conservando il suo primo posto in classifica per tutto il corso dell’estate, raggiungendo risultati importantissimi. Il brano è stato tra i più trasmessi dalle radio e uno dei più amati. Per darvi un’idea pensate soltanto che il videoclip ufficiale de La Dolce Vita su YouTube ha (al momento della pubblicazione dell’articolo) conta la bellezza di 46.392.227 views. Qualcosa di davvero straordinario!

Così ieri sera La Dolce Vita, a seguito di questo straordinario riscontro da parte del pubblico, ha ricevuto l’ambito riconoscimento. Questo il momento della premiazione sul palco. Poco dopo Fedez, Tananai e Mara Sattei hanno raggiunto il palco per ritirare la coppa e festeggiare.

Chiaramente sui social Fedez e colleghi non hanno potuto non ricordare questo straordinario momento. Così tra storie e post, il rapper ha voluto incorniciare questo grande traguardo, ringraziando tutti.

Anche Mara Sattei ci ha tenuto a pubblicare le immagini più belle della serata, dopo la vittoria de La Dolce Vita come canzone dell’estate 2022. Tananai, invece, ha pubblicato una storia, anche lui felice di questo grandioso risultato.

Poco dopo la premiazione per La Dolce Vita, i tre cantanti hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni a caldo. Andiamo a scoprire cosa hanno detto…