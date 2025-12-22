La donna, 40 anni, imprenditrice molto conosciuta in città, è stata accoltellata nell’abitazione dove conviveva con Diego Di Domenico. Ferita anche la madre. Comunità sotto shock

Un’altra donna uccisa in casa

Cava dei Tirreni si è svegliata domenica 21 dicembre avvolta dal silenzio e dallo sgomento. Anna Tagliaferri, 40 anni, imprenditrice molto conosciuta e stimata, è stata uccisa nella sua abitazione dal compagno Diego Di Domenico, suo coetaneo. Dopo il delitto, l’uomo si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Un femminicidio che colpisce al cuore una comunità intera.

Chi era Anna Tagliaferri

Anna era la terzogenita della famiglia storica della pasticceria Tirrena, simbolo della città. Lavorava nell’azienda di famiglia occupandosi soprattutto di relazioni pubbliche e sviluppo di nuovi prodotti, contribuendo a rinnovare un marchio amato da generazioni. Era conosciuta per il suo sorriso, la sua energia, la capacità di creare legami. Una donna attiva, indipendente, profondamente radicata nel territorio.

La relazione con Diego Di Domenico

Anna e Diego si conoscevano dai tempi della scuola. La loro relazione era nata solo negli ultimi anni e convivevano da circa un anno. Lui, sommelier, spesso dava una mano nel negozio come cassiere. Agli occhi di chi li frequentava, nulla lasciava presagire un epilogo simile.

La violenza consumata tra le mura di casa

L’omicidio è avvenuto all’interno dell’abitazione. Anna è stata colpita con almeno otto coltellate, tra gola, addome e schiena. In casa, in quei momenti, era presente anche la madre della donna, 75 anni, che ha tentato disperatamente di difenderla, rimanendo ferita. Una scena di violenza improvvisa e brutale.

Il suicidio dopo l’omicidio

Dopo aver colpito Anna, Diego Di Domenico è fuggito verso le scale, ha raggiunto una finestra della palazzina, è salito sul tetto e si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo.

Un gesto estremo che ha chiuso la vicenda senza dare risposte.

Le indagini e il movente ancora oscuro

I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura, stanno cercando di ricostruire le ore precedenti al delitto. Il movente resta al momento poco chiaro.

Gli investigatori stanno verificando se l’uomo fosse seguito per problemi di natura psichica e se assumesse farmaci. Accertamenti ancora in corso.

Cava dei Tirreni si ferma per lutto

Cava dei Tirreni, quasi 50mila abitanti, città viva e piena di storia, è rimasta paralizzata dal dolore. Il sindaco Vincenzo Servalli ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni natalizie, in segno di rispetto e cordoglio.

Una città che si stringe attorno alla famiglia Tagliaferri.