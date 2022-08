Parla Ferdinando Giordano

Uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello 11 è stato certamente Ferdinando Giordano. All’interno della casa l’ex gieffino infatti conquistò il cuore del pubblico, classificandosi al secondo posto. Lo scorso anno come se non bastasse Ferdinando avrebbe dovuto far parte del cast del GF Vip 6, entrando in gioco insieme a Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli. Giordano iniziò anche la quarantena, tuttavia all’ultimo minuto il suo ingresso saltò e fino a ora non è mai stato chiaro il perché di questa scelta. Adesso però a parlare è proprio Ferdinando, che nel corso di un’intervista al settimanale Mio, ha raccontato quello che sarebbe accaduto. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Ho ricevuto una telefonata da parte dagli autori e dall’amministrazione in cui mi comunicavano che il mio ingresso non si sarebbe concretizzato per ragioni che non potevano svelarmi. Immagino non sia stata una scelta loro. Andando per esclusione, posso immaginare che qualcuno di maggiore importanza abbia messo un veto sulla mia partecipazione”.

Ma non solo. Ferdinando Giordano ha anche raccontato un retroscena che riguarda Biagio D’Anelli, che sarebbe colpevole, secondo il suo pensiero, di aver spifferato la sua partecipazione al GF Vip 6 ad alcune testate. Ecco cosa ha aggiunto a riguardo l’ex gieffino:

“Il mio nome sui social è uscito immediatamente dopo la mia chiacchierata con Biagio, per me è stato lui a spifferare la mia presenza alle testate giornalistiche. Quando ho fatto le visite mediche, la dottoressa ha scritto il mio nome sulla cartellina. Evidentemente lui è entrato dopo di me e ha letto il nominativo. La prima cosa che mi ha scritto nella chat, infatti, è stato proprio “Hai fatto le visite mediche?”. Da lì è partito il suo piano di investigazione”.

