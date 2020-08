1 GF Vip 5: Antonella Elia opinionista. Il marito di Fernanda Lessa si scaglia contro la showgirl

Vecchie (ma non troppo) ruggini del passato tornano dopo quarta edizione vip del Grande Fratello. Il tutto specie dopo l’attesissima notizia che vede l’ufficialità di Antonella Elia come opinionista del GF Vip 5. Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, a quanto pare, ha ancora il dente piuttosto avvelenato a seguito dei numerosi scontro tra la bionda showigirl e sua moglie (le due gieffine sono finite perfino alle mani).

Il gossip della presenza quasi certa di Antonella Elia accanto ad Alfonso Signorini e Pupo nel reality, a settembre, ha infiammato gli animi del web, tra chi si dice felice e chi, invece, è piuttosto contrariato, proprio come Zocchi. Luca, di fatto, ha sempre sostenuto che la Elia sia sempre stata trattata con un occhio di riguardo dal direttore di Chi e questa per lui non è altro che la conferma. Pensiero comune, a quanto pare, che ha sempre trovato di comune accordo non solo sua moglie Fernanda Lessa, ma anche alcuni concorrenti come Andrea Montovoli o Patrick Ray Pugliese. Da qui il duro sfogo del marito della modella:

«Alla fine non siamo pazzi, perché con Andrea e con Patrick ne parlavamo, anche con Fe (Fernanda, ndr)».

Ha esordito così il marito di Fernanda Lessa nelle sue Instagram Stories, proseguendo ancora con aria sarcastica:

«Alla fin fine Antonella Elia sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip. Dopo aver fatto una figura becera a Temptation Island recitando male con il suo compagno, alla fin fine a furia di proteggerla ci sono riusciti. Avevamo ragione era protetta come dicevamo. E va beh. Che disgusto e che bassezza Endemol, davvero. Provo quasi pena per tutto ciò. Lo esterno in questa storia che non vedrà probabilmente nessuno, ma mi viene da ridere perché ha fatto di tutto e di più. Non è stata sospesa e non è stata espulsa perché avevate già la vostra idea: vi serviva l’opinionista. Bravi, bravi voi… Complimentoni Endemol. Complimenti Signorini, bravo».

Il video diffuso dal marito di Fernanda Lessa ha smosso gli animi dei telespettatori. L’opinione pubblica si è divisa e alcuni hanno perfino insultato privatamente Luca (come dimostrato nelle sue storie di Instagram). Le dichiarazioni di Zocchi hanno portato il manager di Antonella Elia a replicare…