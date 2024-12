È trascorso più di un anno da quando i Ferragnez hanno lasciato l’attico a CityLife. Ma chi abita adesso nella loro vecchia casa? Ecco quello che sappiamo.

Chi abita nella vecchia casa dei Ferragnez

Chi segue i Ferragnez sa bene che pochi mesi prima della separazione ufficiale l’imprenditrice digitale e il rapper hanno lasciato il celebre attico a CityLife, dove hanno vissuto per diversi anni. Nel novembre del 2023 così Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti nella loro nuova casa, dove ancora oggi l’influencer abita insieme ai figli Leone e Vittoria. Federico invece, come si può facilmente immaginare, dopo la rottura con la sua ex moglie ha trovato una nuova sistemazione e a oggi l’ex coppia social più famosa di sempre ha dato il via a un nuovo capitolo.

Solo la scorsa settimana infatti è arrivata la sentenza del Tribunale di Milano, che ha ufficializzato la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. L’imprenditrice e il cantante dunque tra pochi mesi otterranno anche il divorzio e calerà dunque per l’ultima volta il sipario sul loro matrimonio.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste settimane in molti si sono chiesti chi abita adesso nel vecchio attico dei Ferragnez a CityLife e solo nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivata la risposta. Come in molti sapranno, il bellissimo appartamento non era di proprietà di Chiara e Fedez. La coppia era infatti in affitto e oggi dunque la casa sembrerebbe avere un nuovo proprietario famoso. Di chi parliamo? Nientemeno che di un noto calciatore di serie A. Proprio il giocatore in questione ha infatti condiviso sui social alcune storie in cui lo vediamo nell’attico in cui tempo vivevano la Ferragni e Lucia.

Sembrerebbe dunque che adesso la splendida casa di CityLife, che per anni è stata il nido d’amore dell’influencer e del rapper, abbia un nuovo proprietario e che non sia più sul mercato.