Questa sera Striscia la Notizia manderà in onda il servizio in cui Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Milly Carlucci per via della presunta gaffe di Guillermo Mariotto nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci riceve il Tapiro d’oro

Nella puntata di questa sera, Striscia la Notizia trasmetterà la consegna del celebre Tapiro d’oro a Milly Carlucci, in seguito alla presunta gaffe di Guillermo Mariotto avvenuta durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Valerio Staffelli qualche puntata fa aveva provato a consegnarne un secondo proprio al diretto interessato. Alla fine, però, era stato costretto a lasciarglielo sul sellino del motorino.

L’episodio in questione ha fatto il giro del web e suscitato molte discussioni: mentre Milly annunciava l’ingresso in studio del giudice, dal dietro le quinte si sarebbe sentita una frase, attribuita proprio a Mariotto, che sembrerebbe essere “che figlia de na mig****a”.

La conduttrice, sorpresa dall’inviato di Striscia Valerio Staffelli fuori dagli studi del programma di Rai 1, ha accolto con ironia la consegna del Tapiro, esclamando: “Mi offendevo eh, mi offendevo se non lo prendevo quest’anno!”.

Successivamente, Milly ha spiegato che intende ascoltare attentamente l’audio del filmato in questione per capire con esattezza cosa abbia detto Mariotto e quali fossero le circostanze precise.

La conduttrice di Ballando con le Stelle ha anche aggiunto che si confronterà con le persone che erano presenti al fianco di Guillermo nel momento incriminato. Solo a quel punto, trarrà conclusioni definitive.

Il servizio completo sulla consegna del Tapiro a Milly Carlucci, come detto, andrà in onda questa sera su Canale 5, durante la puntata di Striscia la Notizia.

Come si è evinto dalle prime immagini rilasciate dal tg satirico, la conduttrice, sempre elegante e pacata, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di gestire situazioni impreviste.

Nel frattempo, l’episodio continua a far discutere il pubblico, aggiungendo un pizzico di curiosità e polemica alla stagione di Ballando con le Stelle. Sarà interessante scoprire se il mistero della frase di Mariotto troverà una spiegazione convincente.