Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Fedez

I Ferragnez festeggiano il Carnevale

Sono ormai due settimane che non si parla d’altro che dei Ferragnez. Dopo la finale di Sanremo infatti Chiara Ferragni e Fedez hanno smesso di mostrarsi insieme sui social e proprio il rapper per diversi giorni è letteralmente sparito dalla circolazione, facendo preoccupare i fan. In molti infatti hanno ipotizzato che tra l’influencer e il cantante fosse scoppiata una crisi nera, e numerose sono state le indiscrezioni emerse. Tuttavia poche ore fa, per la gioia di tutto il web, a smentire i pettegolezzi ci ha pensato proprio Chiara. L’imprenditrice digitale ha infatti postato su Instagram una storia in cui si mostrava mano nella mano con Federico, segno dunque che tra i due tutto stia procedendo a meraviglia.

In queste ore così la famiglia sembrerebbe essersi riunita, giusto in tempo per festeggiare il Carnevale. Come ogni anno, da tradizione, Chiara e Fedez hanno fatto indossare ai loro figli degli originali costumi, e stavolta la coppia si è decisamente superata. Mentre Leone si è travestito da guardia inglese, la piccola Vittoria si è vestita nientemeno che dalla Regina Elisabetta, e naturalmente le tenerissime foto hanno immediatamente fatto il giro del web.

I fan dei Ferragnez nel frattempo attendono con ansia l’arrivo della seconda stagione della fortunata serie, che secondo le indiscrezioni dovrebbe arrivare su Prime Video in primavera. Nei giorni scorsi tuttavia si è mormorato che Chiara e Fedez abbiano deciso di interrompere momentaneamente le riprese, e non è chiaro dunque a oggi quando i nuovi episodi dello show saranno pubblicati.

Di certo però la nuova stagione è già attesissima, e ci racconterà da vicino gli ultimi mesi della vita dell’influencer e del rapper, e senza dubbio non mancheranno tante emozioni. Nel mentre continuate a seguirci per restare sempre al passo con tutte le news sul mondo dello spettacolo, e non solo.