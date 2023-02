NEWS

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Fedez

La foto di Chiara Ferragni e Fedez

Ormai da due settimane non si parla d’altro e in tanti sul web si pongono le medesime domande: che succede tra Chiara Ferragni e Fedez dopo Sanremo 2023? Sono davvero in crisi? Sul loro conto si è detto davvero la qualunque. Il fatto che poi non si mostrino più insieme sui social è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e fatto dubitare.

Tante anche le indiscrezioni sui motivi di questo presunto allontanamento, tra cui l’episodio che ha visto coinvolto Fedez sul palco del Teatro Ariston durante l’esibizione di Rosa Chemical, con tanto di bacio finale. Gesto che sarebbe stato mal digerito da Chiara Ferragni. Almeno secondo quanto riportano alcuni organi della stampa. Ma non vi è alcuna certezza, nemmeno sul ciò che è accaduto in seguito.

In ogni caso questo misterioso silenzio ha allarmato i fan della coppia. Nonostante ciò, però, in questi ultimissimi giorni sono emersi alcuni scatti e video di Chiara Ferragni e Fedez trascorrere dei momenti insieme, lontani da occhi indiscreti, forse. Questo perché comunque, in ogni caso, sono stati immortalati. Ultimo scatto risale al 23 febbraio. Ovvero quando il giornalista Alberto Dandolo ha postato sui suoi social una foto che li ritrae a cena insieme.

E dopo giornate di trambusto, Fedez ieri ha postato alcune Instagram Stories, dove ha confidato anche i suoi problemi di balbuzie. A seguire, sempre nelle scorse ore, Chiara Ferragni ha condiviso una foto che mostra la sua mano e quella del marito intrecciate. Dallo scatto sembrano in auto. La stessa immagine è stata poi repostata anche da Federico nel proprio profilo Instagram.

La storia di Chiara Ferragni su Instagram

Insomma, con una semplice foto, Chiara Ferragni e Fedez hanno messo a tacere le voci di una presunta crisi o (addirittura) rottura.