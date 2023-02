NEWS

Nicolò Figini | 26 Febbraio 2023

La gaffe hot di Cecilia Rodriguez

Di recente Cecilia Rodriguez si è resa protagonista di una gaffe a luci rosse sul suo profilo Instagram. Come riporta anche il sito de Il Fatto Quotidiano, infatti, una frase da lei pronunciata ha lasciato sbalorditi i suoi follower. Sicuramente stanca a causa del lavoro e della vita privata ha affermato: “Vado a riposarmi, vado a fare un pisellino”. Si tratta ovviamente di un lapsus. Voleva dire un’altra cosa, come poi ha spiegato in seguito: “Volevo dire pisolino!”. Non ha però mancato l’occasione per fare una rivelazione: “Quell’altro l’ho già fatto stamattina”.

Da tutto questo i fan della coppia possono stare tranquilli. La crisi tra loro, se effettivamente c’è mai stata, è stata superata e ora sono di nuovo più uniti che mai. Di quanto si rumoreggiava sul suo rapporto con Ignazio ne aveva già parlato lei stessa poco tempo fa:

“Oggi a Milano c’è il sole e io sono contenta. Quindi quando volete sapere sapere il mio stato d’animo, aprite la finestra e uscite fuori. Capite se c’è il sole. Se non c’è forse è per questo che io non sono molto sorridente. Dico, la vita magari fosse tutti i giorni così. Bisogna lavorare. Ma anche se si lavora su questa cosa qui, ci sta avere una giornata no. Concedetevela anche voi”.

Cecilia Rodriguez, in seguito, ha rivelato di non provare rabbia ma stanchezza. Poi si è spiegata meglio:

“Non sono arrabbiata, ma stanca che il mondo sia pieno di crudeltà. Non sai più se quello che leggi corrisponde alla realtà. Prima ai giornalisti si credeva, ora scrivono solo perché devono scrivere. Io dico questo, preoccupiamoci delle cose serie che della mia storia me ne preoccupo io. Io e il mio fidanzato, futuro marito. Imparate a godervi la vita e a non fare del male agli altri”.

Seguiteci per tante altre news.