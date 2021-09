1 I commenti dei Ferragnez

Da sempre i Ferragnez come sappiamo amano condividere sui social i momenti più belli della loro carriera e soprattutto della loro vita privata. Solo qualche ora proprio Fedez ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo, Meglio del Cinema, la cui uscita è prevista per venerdì 24 settembre. La canzone è come sappiamo dedicata a sua moglie Chiara Ferragni e solo pochi giorni fa l’ha cantata per la prima volta facendo una bellissima a sorpresa all’influencer in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio. In attesa di ascoltare per intero il brano, ieri sera il rapper e l’imprenditrice digitale hanno mostrato su Instagram di aver seguito la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, andata in onda su Rai 1.

Come qualcuno saprà infatti nel corso della serata i Gemelli di Guidonia, che fanno parte del cast di concorrenti, hanno imitato proprio Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, interpretando l’ormai iconica hit Mille, che ci ha fatti cantare e ballare per tutta l’estate. I Ferragnez hanno così commentato l’esibizione, e mentre Federico ha fatto notare di non vedere una grande somiglianza tra sé stesso e il suo interprete, a far divertire il web è stato il commento di Leone, che ha affermato:

“Sembra il papà”.

I Ferragnez commentano l’esibizione dei Gemelli di Guidonia a Tale e Quale Show. pic.twitter.com/9qQvZp6y5s — disagiotv (@disagio_tv) September 18, 2021

Le parole del figlio dei Ferragnez hanno fatto sorridere gli utenti. Nel mentre solo poche ore fa è emerso un retroscena inedito su Mille che non è passato inosservato. Pare infatti che la voce femminile della canzone non sarebbe dovuta essere Orietta Berti. Andiamo a rivedere chi è stata la prima a essere contattata per la collaborazione con Fedez e Achille Lauro.