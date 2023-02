NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Fedez

La simpatica idea dei fan dei Ferragnez

Ormai la presunta crisi scoppiata tra i Ferragnez è da giorni sulla bocca di tutti. Come sappiamo infatti dopo quanto accaduto sabato sera nel corso della finale del Festival di Sanremo 2023, tra Chiara Ferragni e Fedez è calato il gelo, e i due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social. Come se non bastasse il rapper, a parte un breve messaggio rivolto a sua moglie, è letteralmente sparito dalla circolazione, e tutti si stanno chiedendo cosa stia accadendo tra l’imprenditrice digitale e il cantante. Chiara come se non bastasse, dopo essere rientrata a Milano dai suoi figli, ha pubblicato su Instagram diversi post di ringraziamento, senza però mai menzionare suo marito. Anche in occasione di San Valentino, tra la Ferragni e Lucia non ci sono state dediche strappalacrime, e la cosa ha fatto preoccupare tutti i fan, che hanno così deciso di intervenire.

I follower di Chiara e Federico infatti, naturalmente per gioco, hanno organizzato una simpatica manifestazione in Piazza Duomo a Milano, con tanto di striscione, per chiedere alla Ferragni di perdonare suo marito. Naturalmente si tratta di un’iniziativa ironica, ma che prova come il web stia attendendo con ansia di capire cosa stia accadendo tra l’influencer e il rapper.

Nel mentre nelle ultime ore sono emersi diversi retroscena sui Ferragnez, che stanno alimentando i pettegolezzi riguardo questa presunta crisi. Pare infatti, secondo le ultime indiscrezioni, che dopo la finale Fedez abbia cercato di raggiungere Chiara Ferragni in camerino. Tuttavia sembrerebbe che la guardia del corpo, su richiesta della stessa imprenditrice, non abbia lasciato passare il cantante.

Ma cosa starà accadendo dunque tra Chiara e Federico? I due staranno davvero affrontando una crisi? Non resta che attendere per saperne di più su questo caso che sta attirando l’attenzione dell’Italia intera.