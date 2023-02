NEWS

Nicolò Figini | 15 Febbraio 2023

Fedez

In queste ore spunta un nuovo retroscena in merito alla presunta lite a Sanremo tra Fedez e Chiara Ferragni

Il nuovo retroscena su Fedez e Chiara Ferragni

In queste ore i fan dei Ferragnez sono sempre più preoccupati. Nessuno sa di preciso cosa stia succedendo tra Fedez e Chiara Ferragni. Da giorni ormai si parla di una loro presunta lite durante la finale del Festival di Sanremo. Tutto pare sia partito dal bacio che Fedez, dopo essere stato trascinato sul palco, ha dato a Rosa Chemical. Da questo momento in poi sarebbe scoppiato il danno, il quale sarebbe stato immortalato in una foto che ha fatto il giro del web. A parlarne è stato anche colui che ha ripreso il momento:

[…] Ridevo perché Chiara, che può piacere o meno, è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta in un momento complesso fregando ogni altro istinto. Ridevo perché non era un’operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. E ridevo perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni. Non ce l’ho, inutile che me l’ho chiedete. L’ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco né nel backstage: sono solo affari loro“.

Come dicevamo poc’anzi, nessuno sa cosa si siano detti o cosa sia successo realmente. Fatto sta che in queste ore è spuntato un nuovo retroscena, come riporta anche il sito linkiesta.it. Una volta terminato il Festival Fedez sarebbe andato verso il camerino di Chiara. Davanti alla porta sembra ci fosse una guardia del corpo che gli avrebbe detto: “Ha detto che non puoi entrare“. Per il momento non sappiamo altro. Dovremo attendere che siano i diretti interessati a darci le spiegazioni del caso.

