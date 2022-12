NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Dicembre 2022

Chiara Ferragni Fedez

Il bellissimo messaggio dei Ferragnez

In questi giorni i Ferragnez si stanno preparando per trascorrere un bellissimo Natale insieme a tutta la famiglia, e senza dubbio sia Chiara che Federico condivideranno sui social i momenti più belli delle loro festività. Nel mentre i fan attendono con ansia l’arrivo della seconda stagione della loro serie, che come sappiamo debutterà su Prime Video nel 2023. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere il web. Proprio la Ferragni ha infatti condiviso sui suoi profili un dolce scatto di suo figlio Leone, in cui vediamo il bambino con lo smalto sulle unghie, per assomigliare proprio ai suoi genitori.

Immediatamente gli utenti hanno apprezzato il bellissimo messaggio che la coppia ha voluto mandare. Chi segue Chiara e Federico sa bene che l’influencer e il cantante da anni si battono per i diritti civili, e non solo, e hanno sempre incoraggiato i loro figli a essere qualsiasi cosa volessero.

Mentre il web si è complimentato con i Ferragnez però in questi giorni proprio l’imprenditrice digitale è finita al centro di una polemica. Alcuni utenti hanno infatti criticato Chiara, che si è mostrata su Instagram in intimo. A un tratto però l’influencer, stufa dei numerosi commenti maligni, ha deciso di intervenire e ha così affermato:

“Potrei andare avanti all’infinito a rispondere ai commenti misogini, ai commenti in cui mi si prende in giro per il mio aspetto fisico, perché sono mamma o per altre caz**te. Sono talmente abituata. Quelli sul mio aspetto li leggo da quando avevo 19 anni, sono cresciuta con l’idea che la gente spara schifezze tutto il giorno. Almeno però non fate finta che sia libertà di pensiero, perché questa è maleducazione, sotto tutti i punti di vista. Le persone che leggono questi commenti…ma cosa state insegnando? Che è normale dire cattiverie agli altri? Secondo me fate schifo”.