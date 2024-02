Ferragnez, una persona vicina a Chiara che l’avrebbe “consolata per bene”: il gossip di Davide Maggio

Gossip | Scoop

Andrea Sanna | 22 Febbraio 2024

Non solo La Vita in Diretta, la presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez è di dominio pubblico e anche a Pomeriggio 5 se n’è parlato. Il giornalista Davide Maggio ha lanciato uno scoop sull’imprenditrice digitale: “C’è chi l’ha consolata per bene…”

Nuovo gossip su Chiara Ferragni

È la notizia del giorno, capace di scavalcare qualsiasi altro gossip di giornata. La presunta fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è il fatto del momento e di minuto in minuto emergono dei dettagli circa l’accaduto, che sembrano essere quasi come la ricostruzione di un puzzle.

Mentre pare certo che lui si sia allontanato, trovando appoggio in un altro appartamento in zona CityLife (quello in cui viveva prima come raccontato anche dall’inviato di Pomeriggio 5 Michel Dessì), è spuntata un’altra notizia. E a darne qualche cenno è stato Davide Maggio. Ospite di Pomeriggio 5 il giornalista ha raccontato, tra una cosa e l’altra, che Chiara Ferragni avrebbe ricevuto ampio supporto dalle persone a lei vicine. Una in particolare:

“Per quel che mi risulta la Ferragni…. come dire, c’è chi l’ha consolata per bene! Ora non essere così indiscreta. Diciamo che delle persone, una in particolare, le è stata molto vicina e l’ha supportata…”

Incuriosita Myrta Merlino ha chiesto al giornalista se fosse a conoscenza dell’identità di questa persona vicina a Chiara Ferragni. “Se sai il nome, dillo anche a noi”, ha risposto Davide Maggio. Poco dopo ha spiegato però di avere bisogno ancora di qualche prova per poter confermare la notizia.

Successivamente nel corso della puntata, mentre si è continuato a parlare di Chiara Ferragni e Fedez, Davide Maggio ha consigliato all’inviato di Pomeriggio 5, Michel Dessì di spostarsi in zona Piazza della Scala: “Andrei da quelle parti”.

Chiaramente si tratta di una notizia da prendere con le pinze e non vi è nulla a oggi che possa provare ufficialmente i rumor che circolano in queste ore. Né Fedez né tantomeno Chiara Ferragni si sono ancora espressi. Solo lo staff di lei ha rilasciato poche dichiarazioni.